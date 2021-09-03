بيان مخابرات الصومال عن موظفتها المختطفة.. تشكيك واتهامات ومطالب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بيان أصدرته المخابرات الصومالية زعمت فيه أن موظفتها المختطفة قتلت على يد "الشباب"، في "توضيح" منقوص وغامض رفع منسوب الشك رفضا للرواية.

ومساء الخميس، أصدرت وكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية (نيسا) بيانا، قالت فيه إنه جرى تسليم إكرام تهليل فارح؛ الموظفة بقسم الأمن السيبراني بجهاز الاستخبارات الصومالي، والمختفية منذ يونيو/ حزيران الماضي، للحركة الإرهابية التي قتلتها لاحقا، دون ذكر "الطرف" الذي سلمها أو تقديم أي معلومات توضيحية.

لكن شخصيات سياسية بارزة وجهت مطالب لرئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي حول كيفية معالجة وإدارة ملف إكرام عقب بيان وكالة المخابرات .

ودعا رئيس الوزراء الصومالي الأسبق عمر عبدالرشيد علي شرماركي إلى تشكيل لجنة تحقيق في اغتيال إكرام، قائلا في تغريدة عبر تويتر: "من المزعج للغاية سماع جريمة قتل إكرام، من الضروري أن يتدخل رئيس الوزراء بالأمر، ويجب أن يعين لجنة تضم جميع الجهات ذات العلاقة لمحاولة معرفة حقيقة هذا الأمر الغامض".



من جهته، وصف زعيم حزب "ودجر" المعارض والمرشح الرئاسي عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي بيان المخابرات بـ"غير الأخلاقي"، لافتا إلى ضرورة جلوس روبلس مع الأسرة والوقوف بجانبها وتشكيل لجنة تحقيق مرتبطة مباشرة بمكتبة، بهدف التوصل إلى نتائج موثوقة فورا .



كما طالب روبلي بإقالة مدير المخابرات فهد ياسين ووضعه قيد الإقامة الجبرية وإخضاعه للمحاكمة بشأن قضية مقتل إكرام، من أجل إنقاذ ما تبقى من سمعة مؤسسة المخابرات وتحقيق العدالة للموظفة المختطفة وأسرتها .



وتسري أنباء بالأوساط الأمنية في الصومال تفيد بأن إكرام اختطفت من قبل كبار المسؤولين الحاليين في وكالة الاستخبارات، بسبب معلومات حساسة بحوزتها تتعلق بملفات فساد وجرائم اقترفتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته محمد فرماجو.



واستدعيت إكرام إلى مقر الاستخبارات واختفت منذ أكثر من 66 يوما، ما فجر تساؤلات ودفع بوالدتها المفجوعة إلى إمهال السلطات 48 ساعة لمعرفة مصير ابنتها، متوعدة بـ"انتقام الأسرة"، قبل أن تستبق المخابرات انقضاء المهلة ببيانها الذي فجر انتقادات واسعة سواء من أسرتها أو الأوساط السياسية والأمنية والإعلامية في الصومال.



وقالت غهاد، أم إكرام، إن بيان المخابرات عار من الصحة، وأن حركة الشباب لم تقتل ابنتها، لأن الأخيرة لم تكن قادرة على الوصول إلى المنطقة التي تقع ضمن مقر المخابرات الرسمية بالعاصمة مقديشو.

وأضافت، في تصريحات إعلامية طالعتها ”الخليج 365”، أنها تواصلت مع مليشيات الشباب بشكل غير مباشر وأكدوا أن إكرام لم تدخل مناطق سيطرتهم.

وتعتبر غهاد أن مليشيات الشباب ليست بحاجة إلى تعمد إخفاء أي أنشطة تقوم بارتكابها، وكانت ستتبنى فورا مقتل ابنتها عبر منصاتهم الإخبارية دون الحاجة إلى بيان من المخابرات .

وتتهم غهاد بشكل مباشر وكالة المخابرات بأنها تنتهج الغموض حول مصير ابنتها سواء بالقتل أو الإخفاء وتشكك في رواية قتلها.

كما ترى في تحميل المخابرات مسؤولية اختفاء إكرام لحركة الشباب والبيان الصادر بقتلها هروبا من المسؤولية، مشيرة إلى أنه في حال مقتل ابنتها فإن المخابرات هي من أقدمت على هذه الجريمة المروعة.

من جانبه، قال نائب مدير المخابرات السابق عبدالسلام غوليد إن بيان المخابرات لا يمكن الوثوق به، إلا أنه يشكل تأكيدا رسميا بمقتل إكرام من أي جهة كانت.

وأضاف عبدالسلام، في تصريحات إعلامية، أنه لا يعقل أن تعتقل حركة الشباب مسؤولا أمنيا من مقر المخابرات، لأن المنطقة التي شوهدت إكرام فيها آخر مرة لا يمكن حتى للوزراء الوصول إليها، فهي منطقة منعزلة تماما لأعضاء المخابرات وتخضع لحراسة أمنية مشددة.