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واشنطن تشكر الكويت على دعمها لعمليات الإجلاء من أفغانستان

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها للكويت لدعمها إجلاء أميركيين وأفغان من أفغانستان. جاء ذلك في اتصال هاتفي ليلة أمس الخميس بين نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مع ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحسب بيان للبيت الأبيض.

ووفقا للبيان، أعربت هاريس عن تقديرها للصداقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والكويت. وأوضح البيان أن هاريس أعربت أيضا عن امتنانها الكبير للدور الحاسم الذي لعبته الكويت في دعم عمليات إجلاء الأميركيين والمواطنين الأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان.

وذكر البيان أن المسؤولين أكدا مجددا على العلاقة الثنائية القوية بين البلدين والتزما بالعمل بشكل وثيق أكبر لمعالجة التحديات الإقليمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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