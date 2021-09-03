“طالبان” تعلن وصول وفد إماراتي إلى كابل اليوم لإجراء محادثات معها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت حركة “طالبان” التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان أن وفدا إماراتيا رسميا يصل اليوم الجمعة إلى كابل لإجراء محادثات معها.

وأكد المتحدث باسم “طالبان”، أحمد الله واثق، على حسابه في “تويتر” أن طائرة إماراتية ستهبط بعد قليل في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، وعلى متنها مسؤولون رفيعو المستوى من هذا البلد العربي سيجرون محادثات مع قيادات في الحركة.

يأتي ذلك بعد هبوط طائرتين قطريتين في كابل في اليومين الأخيرين، وسط الاستعدادات، بمشاركة خبراء من قطر وتركيا، لإعادة تشغيل المطار، بعد أيام من انسحاب آخر القوات الأمريكية منه.

وأكدت شركة Ariana Afghan Airlines لوكالة “فرانس برس” أنها تسلمت الضوء الأخضر من “طالبان” لاستئناف الرحلات الداخلية اعتبارا من اليوم.