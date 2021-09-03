شركة طيران أفغانية تستأنف رحلاتها بمباركة “طالبان”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة ”أريانا للخطوط الجوية الأفغانية“ اليوم الجمعة، استئناف رحلاتها الداخلية، بعد حوالي ثلاثة أسابيع على سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقال المسؤول في الشركة تميم أحمدي: ”تلقينا الضوء الأخضر من طالبان ومن سلطات الطيران، ونتوقع استئناف الرحلات اليوم“.

وهذه هي أولى الشركات التي تستأنف رحلاتها، بعد تعليق الطيران خلال سيطرة طالبان على البلاد، باستثناء مطار كابول الدولي الذي بقي مفتوحا لعمليات الإجلاء، قبل أن تدخله الحركة في 31 آب/أغسطس الماضي، إثر مغادرة آخر جندي أمريكي أراضيه.