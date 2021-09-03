03 سبتمبر , 2021

أعربت الولايات المتحدة عن شكرها لمملكة البحرين على دعمها لإجلاء أمريكيين وأفغان من افغانستان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجرته نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس مع ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وبحسب البيان: "أعربت هاريس عن الشكر لسمو الأمير على الدعم الحاسم الذي قدمته البحرين لإنقاذ الآلاف من الأرواح، بمن فيهم أمريكيين ومواطنين أفغان معرضين للخطر ضمن جهود الولايات المتحدة لإتمام الإجلاء من أفغانستان".

وأضاف البيان أن هاريس أعربت أيضاً عن التزام الولايات المتحدة القوي بمواصلة الشراكة الوثيقة بين الدولتين.

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعلن التزامها بمواصلة الشراكة الوثيقة مع البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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