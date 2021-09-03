تجارب رائدة لشباب المغرب لإثراء الانتخابات البرلمانية‎‎‎

من مختلف الأعمار، اختار شباب بالمغرب ولوج تجربة العمل الانتخابي للمشاركة في تدبر الشأن العام، ومزاحمة الشيوخ، لتشبيب وتجديد الدماء في المؤسسات المنتخبة.
ويشارك فاروق مهداوي، وهو شاب لم يتجاوز الرابعة والعشرين، في الانتخابات المحلية، على رأس لائحة لتحالف فيدرالية اليسار، الذي يضم عددا من أحزاب اليسار.
ويعترف مهداوي بأن الرهان صعب جدا، لكن الشباب، سواء المترشحون معه في اللائحة أو في مختلف الأحزاب، اختاروا دخول هذا التحدي، لإثبات كفاءاتهم وأيضا تقديم البدائل المنتظرة.
وفي الوقت الذي دعت فيه السلطات المغربية الأحزاب التي تحظى بالاعتراف القانوني للمشاركة في الانتخابات، وتبلغ 32 حزبا، يحتدم الصراع بين أربعة أحزاب رئيسية، تتنافس على قيادة الحكومة المغربية.
ويتنافس على أصوات 15 مليونا و746 ألفا من المسجلين في اللوائح الانتخابية، كل من: العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال.