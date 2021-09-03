تجارب رائدة لشباب المغرب لإثراء الانتخابات البرلمانية‎‎‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

من مختلف الأعمار، اختار شباب بالمغرب ولوج تجربة العمل الانتخابي ‏للمشاركة في تدبر الشأن العام، ومزاحمة الشيوخ، لتشبيب وتجديد الدماء ‏في المؤسسات المنتخبة‎.

ويشارك فاروق مهداوي، وهو شاب لم يتجاوز الرابعة والعشرين، في ‏الانتخابات المحلية، على رأس لائحة لتحالف فيدرالية اليسار، الذي ‏يضم عددا من أحزاب اليسار‎.



ويعترف مهداوي بأن الرهان صعب جدا، لكن الشباب، سواء ‏المترشحون معه في اللائحة أو في مختلف الأحزاب، اختاروا دخول هذا ‏التحدي، لإثبات كفاءاتهم وأيضا تقديم البدائل المنتظرة‎.

وفي الوقت الذي دعت فيه السلطات المغربية الأحزاب التي تحظى ‏بالاعتراف القانوني للمشاركة في الانتخابات، وتبلغ 32 ‏حزبا، يحتدم الصراع بين أربعة أحزاب رئيسية، تتنافس على قيادة ‏الحكومة المغربية‎.

ويتنافس على أصوات 15 مليونا و‏‏746 ألفا من المسجلين في اللوائح الانتخابية، كل من: العدالة ‏والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال‎.