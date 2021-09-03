انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن بين المواطنين الأمريكيين قد انخفضت خلال الشهر الماضي بـ6 نقاط مئوية إلى43٪.

ووفقاً لاستطلاع رأي، أجراه معهد ماريست بدعم من إذاعة NPR وبرنامج PB" NewsHour"التلفزيوني، فقد ارتفع عدد غير الراضين عن عمل الرئيس بايدن بنسبة أكبر 51٪ مقارنة بـ 44٪ في الشهر السابق.

وأفادت وكالة أنباء "نوفوستي" بأن بيانات المسح عكست أراء المستجيبين الذين تمت استطلاع آرائهم حول الأحداث في أفغانستان، والتي تتعلق بأسئلة بحثية إضافية، وعلى وجه الخصوص، طُلب من المستجيبين تسمية الرئيس الذي يتحمل في رأيهم المسئولية الرئيسية عن فشل السياسة الأمريكية في أفغانستان.

وبناء عليه حصل جورج دبليو بوش على أكبر عدد من الأصوات - 36٪ ، واحتل بايدن المرتبة الثانية بنسبة 21٪ ، وباراك أوباما - ثالثا (15٪)، ودونالد ترامب 12٪ من الأصوات.

وأشارت الوكالة إلى أن الاستطلاع تم إجراؤه في الفترة من 26 إلى 31 أغسطس، وشمل 1241 من البالغين الأمريكيين ، بهامش إحصائي للخطأ قدره 3.8 نقطة مئوية.