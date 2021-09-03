تنسيق الأزهر 2021| 9 آلاف طالب سجلوا رغباتهم للقبول بكليات القاهرة والأقاليم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، أن9 آلاف طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم إلكترونيًّا، أمس، من أصل 47 ألف طالب وطالبة، وهو عدد الناجحين في الشهادة الثانوية الدور الأول.

وأوضح فرج في بيان له، أن هناك متابعة دائمة ومستمرة على مدار الساعة لعمليات تسجيل الرغبات للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2021م.

وبدأ مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، أمس، أعمال تسجيل رغبات الناجحين في الشهادة الثانوية، ويستمر إلكترونيًّا حتى الاثنين المقبل، على بوابة الحكومة المصرية.

وجاءت طريقة تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، كما يلي:

1 ـ يتم التسجيل عبر الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=4

2 ـ يتم الاطلاع على دليل البنين والبنات وشروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد آخر عامين.

3 ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، الموجود في استمارة النجاح، مع إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة.

4 ـ طلاب "شمال أو جنوب سيناء" متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين (منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري)،

5 ـ طلاب محافظة "البحر الأحمر"، متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين "منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي.

6 ـ يمكن للطالب تعديل رغباته مرة أخرى عبر الضغط على رابط "تعديل هذه القائمة".

7 ـ لتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر أمام الطالب خياران:

(1) الخيار الأول: ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك.

(2) الخيار الثاني: تقسم فيه الكليات إلى مجموعات على حسب نوع الدراسة مثلا:

"إذا اخترت اسم (كلية طب) ستظهر لك جميع كليات الطب المتاحة لك".

8 - وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر "إضافة".

9- يمكن التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقديم أو التأخير باستخدام الأسهم المشار إليها في الصورة التالية، وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز (X).

9 - بعد إتمام إدخال الرغبات يجرى الضغط على زر "الخطوة التالية" الموجود أسفل الشاشة.

10 ـ بعد الضغط على الخطوة التالية في الشاشة ستظهر قائمة بالرغبات، وحال التعديل في أي رغبة، يتم الضغط على رابط "اضغط هنا لتعديل الرغبات".

11 ـ بعد التأكد من الرغبات، يتم إدخال رقم الهاتف، والرقم القومي، والبريد الإلكتروني (إن وجد)، والرقم السري مرة أخرى وإعادة إدخال الرقم التأكيدي كما هو موضح في الصورة، وبعد ذلك يتم الضغط على زر "التسجيل"؛ لحفظ البيانات.