بعد إلغاء تخصص الجرارات.. ما مصير الطلاب الجدد في المدارس الصناعية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تجميد تخصص الجرارات والآلات الزراعية بالمدارس الثانوية الصناعية، تطبيقًا لمنظومة المناهج المبنية على الجدارات المهنية والتي تهدف إلى ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل.

وبحسب بيان جاء ذلك بعد أن تم مراجعة التخصصات القائمة حاليًا بالتعليم الفني وإعادة النظر فيها طبقًا لاحتياجات سوق العمل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

- لن يضار هيئة التدريس النظري والعملي في هذا التخصص، وسيتم توظيفهم في تدريس تخصص المعدات الثقيلة وتخصص السيارات.

- لن يتم قبول طلبة بالصف الأول الثانوي الفني لهذا التخصص بداية من العام الدراسي المقبل.

وجود تخصص شبيه للتخصص الجرارات والآلات الزراعية وهو "فني هندسة زراعية".



اقرأ أيضًا..

- "عدم قبول طلاب جدد".. التعليم تعلن تجميد أحد تخصصات المدارس الصناعية