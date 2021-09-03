مصرع طفل وإصابة والده في حادث سير ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه وأصيب والده، في حادث تصادم سيارة بدراجة آلية، على الطريق الزراعي بمركز ببا جنوبي بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة آلية، على الطريق الزراعي بالقرب من قرية بني مؤمنة بمركز ببا.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "علي.ص.أ "، 50 عاما، كسر بالساق اليمنى، و مصرع نجله مصطفى 12 عاما.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة