رئيس الوزراء الياباني يقرر الانسحاب من السلطة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 17 دقيقة

يعتزم رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، الانسحاب من السلطة وعدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي في الانتخابات الحزبية المقبلة في 29 سبتمبر.

وصرح توشيهيرو نيكاي، المسؤول الثاني في الحزب الحاكم، الجمعة، للصحافيين أن سوغا “قال إنه يريد تركيز جهوده على تدابير مكافحة فيروس كورونا، وإنه لن يشارك في الانتخابات لرئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي”، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية.

وعلق نيكاي عل ذلك بالقول: “بصراحة فوجئت. إنه أمر مؤسف حقا. لقد بذل (سوغا) كل ما بوسعه، لكن بعد التفكير مليا اتخذ قراره”.

وكان سوغا (72 عاما) يعتبر حتى الآن المرشح الأوفر حظا لهذه الانتخابات الداخلية لتعيين المرشح الذي سيقود الحزب في الانتخابات التشريعية المقررة في الخريف، رغم تراجع شعبية حكومته إلى مستوى قياسي في استطلاعات الرأي.

ولم تكن حكومة سوغا تحظى في نهاية أغسطس سوى بـ26% من التأييد، وفق استطلاع للرأي أجرته صحيفة ماينيشي، وهو مستوى متدن إلى حد قياسي. كما أشارت استطلاعات أجريت مؤخرا إلى نسبة تأييد له بالكاد تتخطى 30%.

وتراجعت شعبية سوغا بشكل حاد منذ اشهر بسبب إدارته لأزمة وباء كورونا الذي يواصل تفشيه في اليابان، وإصراره على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو هذا الصيف أيا كان الثمن، رغم معارضة الغالبية من الشعب الياباني.

ووصل سوغا إلى السلطة في سبتمبر 2020 بعدما فرض نفسه كرجل الإجماع داخل الحزب لخلافة رئيس الوزراء، شينزو آبي، الذي كان حتى ذلك الحين مساعده، عند استقالة سلفه بشكل مفاجئ لأسباب صحية.