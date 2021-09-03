الطفل الافغاني الذي التقى ميسي محاصر في المنزل ويستنجد لانقاذه من 'طالبان'

ويعيش مرتضى البالغ من العمر الآن 10 سنوات، في كابل، حيث فرت عائلته بعد أن هاجمت طالبان قريتهم.

ونقلت وكالة "إيفي" للأنباء عن مرتضى قوله: "أنا محاصر في المنزل ولا أستطيع الخروج لأنني خائف جدا من طالبان".



وأضاف: "أريد أن أسافر إلى مكان آمن. أرجوكم أنقذوني من هذا الوضع".

وكان مرتضى قد لفت انتباه ليونيل ميسي، وحقق حلم لقاء النجم على هامش مباراة ودية لبرشلونة مع الأهلي السعودي أقيمت في الدوحة في كانون الاول / ديسمبر 2016، ودخل معه أرض الملعب يدا بيد.

كما أرسل ميسي، وهو سفير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، قميصا للطفل الأفغاني يحمل توقيعه.