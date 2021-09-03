ليبيا.. قوات الأمن تعتقل مجموعة متشددة تابعة لـ هشام عشماوي في مصراتة.. وتقتل قائدها

الشارقة - اميمة ياسر -

نجحت قوات الأمن الليبية في اعتقال 10 متشددين ينتمون لجماعة متشددة، وقتلت قائدها، وذلك في مداهمة استهدفت المجموعة التي كانت تخطط لشن هجمات في مصراتة.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر أمني قوله إن قوات الأمن شنت مساء أمس، الخميس، عملية استهدفت مقراً تتخذه جماعة متشددة في حي قزير وسط مدينة مصراتة، فيما اندلعت اشتباكات بين الطرفين.

وأضاف المصدر أنه ”بمجرد وصول قوات الأمن لمحيط المكان، باشرت المجموعة بإطلاق النار من إحدى العمارات، عبر عدة طوابق، مستخدمة رشاشات آلية وقنابل يدوية.

وأكد أن العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال 10 متشددين من تنظيم مجلسي شورى درنة وبنغازي، والذين انضموا لميليشيات مصراتة في حربها ضد الجيش الليبي في طرابلس.

وأكد المصدر مقتل قائد المجموعة، المدعو عبدالسلام الجملي، خلال الاشتباك مع قوات الأمن، لافتاً إلى أن الحملي ”تابع لمجلس شورى درنة، ومقيم في مصراتة منذ أكثر من 5 أعوام، وعمم النائب العام مذكرة باعتقاله منذ عدة شهور“.

وأشار المصدر إلى أن المعلومات الأولية عن تلك المجموعة، تؤكد أنها قاتلت في بنغازي ودرنة تحت لواء مجالس الشورى، وكانت مرتبطة بتنظيم القاعدة في المدينتين بقيادة "المصري هشام عشماوي والتونسي سيف الله بن حسين المكنى أبوعياض“.

وتابع أن ”المجموعة قاتلت في حرب طرابلس العام 2019 تحت قيادة المتشدد زياد بلعم“.

ولفت المصدر إلى أن تلك العملية تأتي في إطار ”عملية كبرى تقودها الجهات الأمنية في مصراتة، بعد أن بدأت السلطات الأمنية إعداد ملفات تحرٍ عن الشخصيات التي وصلت للمدينة من بنغازي ودرنة، ولجأت إلى مصراتة هربا من عمليات الجيش الليبي“.

وفي وقت سابق، قالت مديرية أمن مصراتة في بيان لها إن قوات الأمن في المدينة شنت عملية ضد بعض العناصر المسلحة، قُتل فيها شرطي وجرح اثنان آخران، فيما قُتل 6 عناصر متشددة.