شكرا لقرائتكم خبر عن مد خط شرق قناة السويس أبرزها.. تعرف على مشروعات خطة وزارة البترول للعام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة العام الجارى 2021/2022 لقطاع البترول والثروة المعدنية بنحو 65.3 مليار جنيه، منها 48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، ونحو 16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول بنسبة تناهز 75 ٪ و 25٪ على التوالى.

وبملاحظة توزيع هذه الاستثمارات بين الجهات المعنية بنشاط الاستخراجات وأعمال التكرير، نجد استئثار شركات القطاع الخاص بنحو 68.8 من استثمارات الأنشطة بواقع 44.9 مليار جنيه، مقابل 28.9 % للهيئة العامة للبترول والشركات العامة بواقع 18.9 مليار جنيه، وتقدر الاستثمارات المركزية بنحو 2.9% بواقع 2.9 مليار جنيه.

وعلى مستوى الجهاز الحكومى، تبلغ الاعتمادات المقدرة 390 مليون جنيه بخطة عام العام الجاري 21/22، منها 325 مليون جنيه لديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية، و65 مليون جنيه للهيئة المصرية العامة الثروة المعدنية.

وفي هذا الصدد نستعرض مشروعات ديوان عام الوزاره خلال العام الجارى:

1 - استكمال خطة إحلال وتجديد المستودعات البترولية الاستراتيجية والمتضمنة حوالي 15 مستودعا بمختلف أنحاء الجمهورية.

2 - استكمال سداد آخر دفعة من دفعات شراء عدد 2 ناقلة بحرية لتأمين الوقود للقواعد البحرية .