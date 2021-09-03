اخبار العالم

مد خط شرق قناة السويس أبرزها.. تعرف على مشروعات خطة وزارة البترول للعام الجارى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مد خط شرق قناة السويس أبرزها.. تعرف على مشروعات خطة وزارة البترول للعام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة العام الجارى 2021/2022 لقطاع البترول والثروة المعدنية بنحو 65.3 مليار جنيه، منها 48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، ونحو 16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول بنسبة تناهز 75 ٪ و 25٪ على التوالى.

وبملاحظة توزيع هذه الاستثمارات بين الجهات المعنية بنشاط الاستخراجات وأعمال التكرير، نجد استئثار شركات القطاع الخاص بنحو 68.8 من استثمارات الأنشطة بواقع 44.9 مليار جنيه، مقابل 28.9 % للهيئة العامة للبترول والشركات العامة بواقع 18.9 مليار جنيه، وتقدر الاستثمارات المركزية بنحو 2.9% بواقع 2.9 مليار جنيه.

 

وعلى مستوى الجهاز الحكومى، تبلغ الاعتمادات المقدرة 390 مليون جنيه بخطة عام العام الجاري 21/22، منها 325 مليون جنيه لديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية، و65 مليون جنيه للهيئة المصرية العامة الثروة المعدنية. 

 

وفي هذا الصدد نستعرض مشروعات ديوان عام الوزاره خلال العام الجارى:

 

 

1 - استكمال خطة إحلال وتجديد المستودعات البترولية الاستراتيجية والمتضمنة حوالي 15 مستودعا بمختلف أنحاء الجمهورية.

 

2 - استكمال سداد آخر دفعة من دفعات شراء عدد 2 ناقلة بحرية لتأمين الوقود للقواعد البحرية .

 

3 - استكمال خطوط الأنابيب البترولية وخطوط المياه الاستراتيجية ( خط ربط شرق القناة - خط أم صابر - الإسماعيلية - خط السيفونات - شرق القناة). 

 

4 - البدء في مد خط شرق قناة السويس بطول 263 کم مخطط تنفيذه على ثلاثة أعوام تبدأ من العام المالي 21/22. 

 

5 - استكمال محطات تموين الطائرات بمطاري سفنكس والعاصمة، والبدء في محطة تموين الطائرات.

 

6 - شراء سيارات صهريجية لتلبية احتياجات القواعد الجوية من الوقود .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا