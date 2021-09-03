الأمم المتحدة تستأنف رحلاتها الجوية “الإنسانية” إلى أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ ساعة واحدة

استأنفت الأمم المتحدة الرحلات الجوية الإنسانية إلى شمال أفغانستان وجنوبها، بعد سيطرة طالبان على السلطة في البلاد، بحسب ما أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية، الخميس.

وقال ستيفان دوجاريك لصحفيين، إن الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، تُسيّر حاليا رحلات جوية ”لتمكين 160 منظمة إنسانية من مواصلة أنشطتها المنقذة للأرواح“ في أفغانستان.

وتربط هذه الخدمات الجوية العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بمدينة مزار شريف في شمال أفغانستان، وبقندهار في الجنوب.

وأقلعت ثلاث رحلات حتى الآن إلى مزار شريف منذ 29 آب/ أغسطس الماضي.

والخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة يُشغّلها برنامج الغذاء العالمي.

وقال دوجاريك إن هناك جهودا تبذل لتسيير مزيد من تلك الرحلات إلى وجهات إضافية.

وأوضح أنه اعتبارا ”من 2002 إلى 2021، خدمت الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان أكثر من 20 وجهة في البلاد“.

وأضاف: ”ستسعى (الخدمة) للعودة إلى هذه المواقع ما إن يسمح الوضع الأمني والتمويل بذلك“.

ولفت دوجاريك إلى أن المسؤولين يعملون على إنشاء جسر جوي لنقل مواد غير غذائية كالإمدادات الطبية ومعدات الطوارئ.