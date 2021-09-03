محكمة أميركية تسمح بإزالة تمثال جنرال من الحرب الأهلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ ساعتين

أصدرت المحكمة العليا في ولاية فرجينيا الأمريكية حكما بالإجماع، أمس الخميس، يسمح للولاية بإزالة تمثال للجنرال “روبرت إي. لي”، وهو من رموز الكونفدرالية، من مدينة ريتشموند عاصمة الولاية.

وقالت المحكمة إن بمقدور حاكم الولاية رالف نورثام، إزالة التمثال لأن القيود المدرجة في مستندات تعود لعامي 1887 و1890 ونقل بمقتضاها التمثال إلى فرجينيا لم تعد تعكس قيم الولاية وبالتالي لم تعد نافذة.

وقال الحاكم نورثام في بيان: “أصبح واضحا اليوم أن أكبر تمثال يرمز للكونفدرالية في الجنوب سيسقط”.

وأضاف نورثام: “عندما نكرم قادة حاربوا لحماية نظام استعبد البشر فنحن نكرم قضية خاسرة أثقلت كاهل فرجينيا لسنوات أطول مما يجب”.

وأعلن نورثام خططا لإزالة التمثال في يونيو 2020 بعد عشرة أيام من مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس، مما فجر احتجاجات في أنحاء البلاد على إساءة الشرطة لمعاملة السود.

لكن هذا القرار واجه اعتراضات قانونية من سكان وأفراد ينتمون لعائلة الجنرال.

وأزالت ريتشموند ومدن أمريكية أخرى العديد من التماثيل والرموز الكونفدرالية منذ مقتل فلويد، كما أسقط محتجون تماثيل أخرى.

وانتهت الحرب الأهلية في أمريكا في عام 1865 وتوفي الجنرال لي في عام 1870.