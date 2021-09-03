طعن في نيوزيلاندا.. 5 مصابين ومقتل منفذ الهجوم الداعشي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 5 أشخاص في نيوزيلاندا جراء هجوم إرهابي بمركز للتسوق في مدينة أوكلاند، قتل منفذه.

وقالت رئسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن إن هجوما إرهابيا عنيفا استهدف مركزا للتسوق بمدينة أوكلاند.

وأوضحت جاسيندا أن منفذ هجوم أوكلاند الذي لقى مصرعه من أنصار تننظيم داعش.

وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا أن مستوى التحذير الأمني في البلاد سيبقى عند المستوى المتوسط.

بدورها، أوضحت الشرطة النيوزيلندية أنها قتلت بالرصاص رجلا طعن وأصاب 5 أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند.

وقالت في بيان: "تستطيع الشرطة أن تؤكد أن رجلا دخل مركزا للتسوق في ضاحية نيو لين بمدينة أوكلاند وأصاب عدة أشخاص".

وأضاف البيان أن الشرطة حددت مكان الرجل وأطلقت عليه الرصاص ليسقط قتيلا في المكان، فيما لم تتوصل بعد للدافع وراء الهجوم.

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت المتسوقين في حالة من الذعر ويركضون إلى خارج المركز التجاري.

وتشهد نيوزيلندا حالة من التأهب منذ أن قتل مسلح من دعاة تفوق الجنس الأبيض 51 شخصا في مسجدين في مدينة كرايستشيرش في 15 مارس/ آذار 2019.

وكان إرهابي أسترالي ينتمي لليمين المتطرف يدعى برينتون تارانت اقتحم مسجدين خلال صلاة الجمعة، أوائل عام 2019 وأطلق النار بشكل عشوائي على المصلين، في أسوأ حادث قتل جماعي راح ضحيته أكثر من 50 مصلياً بخلاف 50 مصاباً، ووجد الحادث الإرهابي استنكاراً دولياً وعربياً.

