شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بإحياء "النصر للسيارات" لتصنيع 25 ألف سيارة كهربائية كمرحلة أولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أهمية إحياء شركة النصر للسيارات لتصنيع سيارة كهربائية بطاقة 25 ألف سيارة كمرحلة أولى، والانتهاء من تطوير مصنع كيما فى أسوان والتشغيل بالطاقة القصوى 1200 طن / يوم، والاستقرار على تطوير شركة الدلتا للأسمدة بطلخا على أرض المصنع لإنتاج 1200 طن أمونيا و1575 طن يوريا يوميا والمقرر الانتهاء من المشروع خلال عامين.

ووضعت لجنة الصناعة ملف قطاع العمال العام ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى للمجلس، وانتهت مناقشات اللجنة إلى عدد من التوصيات، جاء على رأسها سرعة انتهاء الوزارة من إعادة هيكلة شركاتها وتطويرها وتحديثها لمنافسة المصانع الحديثة محليا وأجنبيا.

كما لفتت اللجنة إلى ضرورة وجود إدارة تسويقية محترفة بالشركات القابضة وشركاتها التابعة لأهميته فى تسويق منتجات تلك الشركات، خاصة فى مجال التصدير، وتخفيض سعر الغاز لتلك المصانع نظرًا لزيادة كميات الغاز المستخدمة وأثره فى استحالة المنافسة مع الشركات الأجنبية المثيلة.

وأشارت لجنة الصناعة، فى توصياتها بشأن قطاع الأعمال العام، إلى ضرورة إعادة تأهيل وتدريب العمالة الفنية بتلك الشركات للعمل مع الماكينات والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا المتطورة، وميكنة إجراءات العمل بتطبيق نظام إدارة موارد الشركات فى 63 شركة تابعة، وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية، وحصر وتغيير استخدام الأصول غير المستغلة لعدد 178 قطعة بحوالى 20 مليون متر مربع من منطلق البحث عن مصادر لتوفير السيولة المطلوبة لتطوير الشركات التابعة، وتغيير مجالس الإدارات للشركات المفتقرة للكفاءات.