الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الوكالة العربية السورية للأنباء في ساعة مبكرة اليوم الجمعة إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ أطلقتها إسرائيل في سماء العاصمة دمشق.

ونُقل عن مصدر عسكري سوري قوله في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وعرض التلفزيون السوري لقطات لتصدي الدفاعات الجوية لأهداف في سماء دمشق. وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الأنباء التي أفادت بوقوع ضربة في سوريا.