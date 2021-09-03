بايدن وجيل يزوران الجنود الجرحى في تفجيرات مطار كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيزوران الجنود الجرحى في مستشفى "والتر ريد" العسكري بمدينة بيثيسدا في ولاية ماريلاند.

وأمضى بايدن أقل من ساعتين بقليل في المستشفى، لكن لم تقدم الإدارة أي تفاصيل أخرى بشأن الزيارة.

ويأتي ذلك بعد أيام من حضور بايدن لمراسم استقبال جثامين العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي على مطار كابل أثناء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.



وتسبب الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش خارج مطار كابول في مقتل عشرات الأفغان و13 جنديا أمريكيا.

وفي التعقيب على الهجوم، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن وصوته متهدج من الانفعال، بأن واشنطن ستلاحق الجناة، وقال إنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية إعداد خطط لضرب الذين يقفون وراء تنفيذ الهجوم.



وعقب الهجوم بأيام أعلن الجيش الأمريكي، تنفيذ عملية عسكرية شرقي أفغانستان ضد مسؤول ملف التخطيط في تنظيم داعش.

وأوضح الجيش الأمريكي، في بيان، أن العملية العسكرية تمت عن طريق طائرة مسيرة وأسفرت عن مقتل اثنين من تنظيم داعش وإصابة ثالث.