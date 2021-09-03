اخبار العالم

​​"خارجية النواب": القمة المصرية الفلسطينية الأردنية دليل على قوة مصر الإقليمية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس محمود ابومازن والملك عبدالله الثاني بن الحسين تجسيد لقوة مصر الإقليمية والدولية وتسخير تلك المكانة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتابع درويش في تصريح له اليوم، أن الرئيس السيسي يبذل مساعي حثيثة وصادقة على عدة مسارات تتمثل في إعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا