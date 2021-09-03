شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا الجديدة في البرازيل تتخطى 26 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الخميس، تسجيل 26280 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و764 وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 27345 إصابة و737 وفاة في اليوم السابق.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 20 مليونا و830495 إصابة منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 581914.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.