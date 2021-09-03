شكرا لقرائتكم خبر عن سكان درعا قلقون من عمليات انتقامية لميليشيات إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الشرطة العسكرية الروسية، الأربعاء، تنفيذ دوريات في آخر معقل للمعارضة المسلحة بجنوب غرب سوريا بموجب اتفاق أوقف هجوما من جيش الأسد بمساندة ميليشيات تدعمها إيران على مهد انتفاضة 2011، فيما أبدى مسؤولون بدرعا البلد قلقهم لضباط روس، من أن دخول أي جماعات حالفت النظام خلال الحرب سيؤدي لعمليات انتقامية من السكان.

وأبرم قادة عسكريون روس الاتفاق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء لتجنب حرب دامية بعد أن نفذت الفرقة الرابعة في الجيش السوري أعنف قصف يشهده قلب مدينة درعا خلال شهرين من الحصار.

ورفعت القوات الروسية العلم الروسي وعلم النظام السوري داخل درعا البلد، حيث خرجت أول احتجاجات سلمية ضد حكم أسرة الأسد في 2011 قبل أن تقمعها قوات الأمن وتعم الاضطرابات أنحاء البلاد وتتفجر حرب أهلية.

وقال مفاوضون: إن جماعات المعارضة المسلحة في المنطقة بدأت بموجب الاتفاق تسليم الأسلحة الخفيفة بناء على تطمينات بأن الشرطة العسكرية الروسية هي التي ستنفذ الدوريات وتحرس نقاط التفتيش لمنع ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران من الدخول بما يمنع حدوث عمليات انتقامية.

وقال جيش النظام: إن الاتفاق أعاد أخيرا سيطرة الدولة على منطقة لم تنعم بالأمن منذ فترة طويلة. لكن بعض السكان عبروا عن قلقهم من الترتيب الجديد.

وقال عبدالله أبا زيد وهو من سكان درعا وقتلت زوجته وأطفاله الأربعة في ضربة جوية روسية في محافظة درعا في مرحلة سابقة من الحرب «يوم حزين أن نرى علم المحتل الروسي والنظام المجرم في مهد الثورة التي استشهد عشرات الآلاف من أجلها».

وفي 2018، استعادت القوات الحكومية بمساعدة قوة جوية روسية وميليشيات مسلحة مدعومة من إيران السيطرة على محافظة درعا بجنوب غرب البلاد والمحاذية للحدود مع الأردن وهضبة الجولان المحتلة.

وبموجب اتفاق سابق توسطت فيه روسيا، سلمت المعارضة المسلحة التي يدعمها الغرب في درعا الأسلحة الثقيلة لكن سُمح لها بمواصلة إدارة درعا البلد.

كما قطعت موسكو وعودا لإسرائيل والولايات المتحدة في 2018 بأنها ستكبح جماح الفصائل المدعومة من إيران حتى لا توسع نفوذها في المنطقة الحدودية الحساسة.

وخلال محادثات أفضت إلى الاتفاق الذي أبرم، أمس الأول، قال مسؤولون في درعا البلد الخميس لضباط روس: إن أي دخول لجماعات مسلحة حالفت الأسد خلال الحرب سيؤدي إلى عمليات انتقامية بدءا من حملات الاعتقال إلى تنفيذ إعدامات خارج إطار القانون.

وعن الاتفاق الأخير قال أبو يوسف المسالمة وهو مفاوض من درعا البلد «على الجيش الروسي أن يلتزم بتعهداته بمنع الميليشيات الإيرانية من التغول وقتل الناس وتهجيرهم».

ونددت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء بما وصفته بأنه «هجوم عديم الرحمة نفذه نظام الأسد على درعا وأدى إلى مقتل مدنيين ونزوح الآلاف».