شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تؤيد جهود حظر الأسلحة الكيماوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد نائب وزير الخارجية العراقية، قحطان الجنابي، على أن بلاده تؤيد الجهود التي تهدف لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» إشادة الجنابي بعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في فعالية التحقق من الإجراءات الصارمة لقضائي الأمن والسلامة.

وجاءت تصريحات الجنابي خلال لقائه مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة فرناندو أرياس، وأضاف فيها أن «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت أنها أداة فعّالة في التحقق من الإجراءات الصارمة لقضايا الأمن والسلامة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والمواد الكيماوية المتبقية».

في السياق ذاته، قدم فرناندو إيرياس إيجازًا عن عدد من الموضوعات من بينها التقدم الذي أحرزته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ الاتفاقية، وجهود المنظمة لمواجهة التهديد باستخدام ذلك النوع من الأسلحة وتعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء.

وقدم إيرياس معلومات عن مشروع إنشاء مركز جديد للكيمياء والتكنولوجيا تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خارج لاهاي في هولندا.

وفي شأن منفصل، نفذت قيادة الشرطة العراقية، أمس الخميس، عملية تفتيش وتعثر على عبوات ناسفة بقضاء الحويجة في كركوك.

وقالت القيادة في بيان بحسب «السومرية نيوز»: «إن قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش منطقتي (بابوجان والسلامية) بقضاء الحويجة ب‍كركوك وتعثر خلالها على 8 عبوات ناسفة محلية الصنع مختلفة الأنواع».

وأضاف البيان: «إن قوة من اللواء الحادي عشر للفرقة بالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة نفذت عملية تفتيش في منطقة (الدب) ب‍كركوك تم خلالها العثور على 3 قنابر هاون عيار 120 ملم»، وأوضح أنه «تم رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي».