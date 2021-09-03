شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تقلل من تطمينات بايدن للرئيس الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتبر عضو مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم أوكرانيا، ليست إلا «كلاما بروتوكوليا» لا أهمية له.

وقال السيناتور، وهو النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية لدى مجلس الاتحاد في حديث لقناة RT تعليقا على لقاء الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: «لم يكن لدي أدنى شك بأنه سيقول ذلك، وهذا لا يدل على أي شيء».

وأضاف: إن كلمات بايدن لا تعني أن الأمريكيين «مستعدون للموت من أجل الأوكرانيين»، مشيرا إلى أن تصريحات بايدن عبارة عن «كلام بروتوكولي، لا أكثر».وتابع: «أعتقد أن علينا النظر إلى ذلك بهدوء. وسنرى كيف ستنتهي المباحثات وكيف ستتطور الأحداث في العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة، والأهم من ذلك بيننا وبين أوكرانيا».

وسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لطمأنة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الولايات المتحدة ستواجه العداء الروسي تجاه بلاده، وذلك خلال أول لقاء بينهما الأربعاء في البيت الأبيض.

وذكرت وكالة «بلومبرغ»، أن بايدن أبلغ نظيره الأوكراني بأن الولايات المتحدة «لا تزال ملتزمة بشدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي».وشكر زيلينسكي بايدن على التبرعات الأمريكية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وحزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 60 مليون دولار، لكنه قال: إنه سيضغط على الرئيس الأمريكي بشأن تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو».

يشار إلى أن أوكرانيا تشارك بالفعل في العديد من مهام الناتو، بما في ذلك عمليات الإجلاء من أفغانستان الشهر الماضي، لكن انضمامها إلى الحلف ستعتبره موسكو استفزازًا لها.