شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف صيني تايواني بشأن تقرير «الأوروبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت وزارة الخارجية التايوانية بتقرير صادقت عليه لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي يدعو إلى تعميق الروابط مع الدولة الجزيرة الخاضعة لحكومة مستقلة، بما في ذلك اتفاقية استثمار ثنائية محتملة. ووافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي على المسودة الأولى للتقرير حول العلاقات السياسية والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتايوان، أمس الخميس، بأغلبية 60 صوتا مقابل 4 أصوات معارضة مع غياب ستة أعضاء عن التصويت.

وقالت اللجنة في بيان: إنها سوف تقدم بعد ذلك التقرير لمراجعته من جانب البرلمان الأوروبي بكامل هيئته.

وإلى جانب الدعوة إلى «التعاون الأساسي»، أعربت الوثيقة عن «القلق البالغ» إزاء ما وصفته بـ «النزعة العدوانية» من الصين تجاه تايوان. ومن ناحيته، أعرب متحدث باسم البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي عن «معارضة شديدة» في بيان، قائلا: إن التحركات التي دعت إليها الوثيقة «تشكل انتهاكات خطيرة لمبدأ الصين الواحدة».