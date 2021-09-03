شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تجدد بالاجتماع «الخليجي» دعم الشرعية اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد كبار المسؤولين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية، في ساعة متأخرة، الأربعاء، اجتماعهم التحضيري للاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون والمقرر في 16 سبتمبر الجاري، وجددت من خلاله المملكة من موقفها الثابت لليمن ودعمها للشرعية وتحقيق أمن شعبه واستقراره وسلامه أراضيه.

ووفقا لـ«واس»، جرى خلال الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

تجديد سعودي

وجدد سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، الموقف السعودي الثابت تجاه اليمن ودعمها للشرعية اليمنية وتحقيق أمنه واستقراره وسلامه أراضيه، مؤكدا حرص المملكة على استكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» وعودة الحكومة اليمنية لمزاولة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن.

من جانبه، أوضح الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون د. عبدالعزيز العويشق، أن الاجتماع ناقش آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية، وجهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الشرعية اليمنية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية كافة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والجمهورية اليمنية.

ودعت الأمانة العامة لمجلس التعاون، للاطلاع على تقارير الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية على الشعب اليمني، وتقارير الوضع الاقتصادي المتدهور لتقديم يد العون والمساندة في توفير الخدمات الأساسية والاحتياجات التنموية والإغاثية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

جولة أوروبية

من جهة أخرى، وصل وزير الخارجية اليمني د. أحمد بن مبارك، أمس الخميس، إلى العاصمة النرويجية أوسلو، في مستهل جولة أوروبية تشمل مملكتي هولندا والسويد والاتحاد السويسري. وفقا لـ«سبأ» الرسمية.

وتأتي الجولة بحسب ابن مبارك في إطار الجهود التي تبذلها وزارته لإطلاع الشركاء الدوليين على تطورات الأوضاع في اليمن ومناقشة التداعيات المترتبة على استمرار الميليشيات الانقلابية الحوثية في رفض كافة جهود ومبادرات السلام، وتوضيح رؤية الحكومة في وقف الحرب وتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار.

وبحث لقاء ابن مبارك ووزيرة خارجية النرويج ايني أريكسون، مسألة الأمن البحري والبيئي في البحر الأحمر، وتزايد الهجمات الحوثية على السفن العابرة واستمرار التهديد البيئي والإنساني الذي يمثله الخزان النفطي صافر.

وتطرق إلى استمرار العدوان الحوثي على محافظة مأرب التي تضم ملايين النازحين وأهمية توجيه رسائل من المجتمع الدولي بضرورة وقف الهجمات العسكرية على المحافظة واستهداف المدنيين ومخيمات النازحين ومضاعفة المعاناة الإنسانية.

من جانبها، أكدت وزيرة خارجية النرويج وقوف بلادها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ودعمها لعملية السلام واستمرارها في بذل الجهود للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار.

وأشارت إلى أن دعم اليمن في المجال الإنساني بالتوازي مع بناء القدرات للمؤسسات الحكومية يمثل أولوية بالنسبة إلى النرويج.

تقدم بـ«مأرب»

ميدانيا، أكد الجيش اليمني، «تقدم قواته في مختلف جبهات القتال في مأرب»، بعد صد هجوم لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، نافيا وجود أي تقدم للجماعة باتجاه مركز مديرية الرحبة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد ركن، عبده مجلي، في حوار مع وكالة «سبوتنيك»: إن الانتصارات متوالية والجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران التحالف يحقق تقدمًا، بعد صد كل محاولات التسلل اليائسة للميليشيات الانقلابية الحوثية، والطيران المقاتل دك تعزيزات الميليشيات وأيضًا الأطقم والعربات المدرعة.

ونفى مجلي ما تقوله جماعة الحوثي، قائلًا: إنه عار عن الصحة والمعارك مستمرة والتقدم مستمر، وأيضًا جبهة الكسارة والمشح والمخدرة وقواتنا تحقق التقدم المتواصل أمام انهيار كبير للميليشيات الحوثية.

وأضاف: المعارك على أشدها خاصة في مديرية رحبة والجيش الوطني يحقق المكاسب على الأرض، وهناك عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي وأيضًا تدمير عدد كبير من المدرعات والعربات القتالية، واستعادة كمية من الأسلحة والذخائر.