الدفاعات السورية تتصدى لهجوم جوي في سماء دمشق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الأنباء السورية، فجر الجمعة، سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق.

وأوضحت وكالة أنباء سوريا، أن هجوم إسرائيلي استهدف بالصواريخ بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق والدفاعات الجوية أسقطت معظمها.

وأكدت أن الهجوم الإسرائيلي الجوي أسفر عن خسائر مادية فقط.

وطالما هاجمت إسرائيل مواقع ومليشيات إيرانية ومخازن أسلحة في سوريا، تقول إنها تستهدفها.

وقال سكان يعيشون جنوب العاصمة دمشق، إن "انفجارين كبيرين وقعا جنوب وغرب العاصمة دمشق ثم أطلقت قوات الدفاع الجوي السوري 6 صواريخ وشوهد عدد منها ينفجر في الجو