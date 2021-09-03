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بوريطة: الأزمة الليبية لن تحل بالمؤتمرات والتدخلات الخارجية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن الأزمة الليبية ”لن تحل بالمؤتمرات والتدخلات الخارجية“، بل عن طريق ”الممارسة الديمقراطية“، وتنظيم الانتخابات العامة في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

 

جاء ذلك في تصريح صحفي لبوريطة عقب مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في الرباط، يوم الخميس.

 

ويأتي تصريح الوزير المغربي، بعد أيام قليلة من عقد الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا، في الجزائر، فيما تشهد علاقات الأخيرة مع الرباط، توترات وصلت حد إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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