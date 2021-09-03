​​السبت.. استقبال المواطنين في مقر "وفد الدقهلية" لتلقي لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال حزب الوفد إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، استجابت لاقتراح المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، ووكيل أول مجلس الشيوخ بوضع مقرات حزب الوفد تحت تصرف وزارة الصحة، لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا.

ويبدأ تنفيذ مبادرة رئيس الوفد بعد غدٍ السبت من مقر اللجنة العامة للحزب في الدقهلية برئاسة باهر السقعان، حيث يفتح حزب الوفد مقر اللجنة العامة للحزب بالدقهلية، لتلقي المواطنين التطعيمات اللازمة ضد فيروس كورونا.

تأتي الخطوة في إطار مبادرة المستشار بهاء الدين أبوشقة لفتح مقرات الحزب لتلقى لقاح فيروس كورونا، حيث يعد مقر الحزب بالدقهلية أولى محطات تلقي اللقاح في مقرات الحزب، حيث تفتح اللجنة العامة بالدقهلية الباب أمام المواطنين لتلقي اللقاح بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأكد أبوشقة أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا للتواصل بين الأحزاب والحكومة لخدمة المواطنين والوصول إليهم في كل مكان، وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا، وأشاد بجهود وزارة الصحة في التصدي للجائحة وتقديم الأمصال اللازمة لجموع المصريين في جميع أنحاء الجمهورية للوقاية من الفيروس المتحور.

وأوضح رئيس الوفد أنه تم إبلاغ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في خطاب رسمي أن جميع مقرات الحزب ستكون تحت تصرف الوزارة فيما يتعلق بتحويلها إلى مراكز للتطعيم ضد فيروس كورونا.