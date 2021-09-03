فيديو.. فسحة مجانية على شاطئ الكورنيش في رأس البر.. وإقبال آلاف الأهالي

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهد كورنيش النيل بمدينة رأس البر، توافد الآلاف من الأهالي، للاستمتاع بالطقس والمتنزهات، في وقت متأخر من مساء الخميس، تزامنا مع تكثيف التواجد الأمني وانتشار الكمائن على الطرق.

وتوافدت الأسر وسط تواجد بائعي المأكولات الشعبية مثل الترمس وحمص الشام، والمشروبات، إلى جانب تنظيم رحلات سياحية نيلية من خلال المراكب الصغيرة.

وتضم شواطئ المدينة ٤ خيام كنقاط تمركز للإسعاف، وكذا ٤ خيام، كمركز لتواجد الأطفال التائهين بها، لحين تسليمهم لذويهم.

وامتدت أبراج الإنقاذ بطول الشاطئ، فضلاً عن عمليات تجهيز منطقة المعدات وصيانة دورات المياه وأماكن الاستحمام.

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على التأكد من إتمام كافة الاستعدادات وجاهزية جميع الخدمات بالشاطئ.