ذهبت لتنفيذ حكم قضائي فمزق جسدها.. زوج يقتل طليقته بـ3 طعنات في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقيت ربة منزل مصرعها اليوم، في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بعدما انهال عليها زوجها بآلة "حادة سكين" بعدة طعنات نافذة فى الصدر والبطن عند ذهابها لتنفيذ حكم بضم حضانة طفليها إليها، إلا أنها فوجئت بخروج طليقها من شقته في منطقة الجامع الكبير بالمنزلة بسكين ووجه إليها 3 طعنات قاتلة.

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من مستشفى المنزلة المركزي لمأمور قسم شرطة المنزلة، بوصول "س.ف"، 32 عاما، ربة منزل من حارة أبو محمود من مدينة المنزلة، مصابة بعدة طعنات نافذة، وتوفيت داخل غرفة العمليات، أثناء محاولات الأطباء إجراء عمليات عاجلة لها لإنقاذ حياتها إلا أنها توفيت.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنزلة، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام "وليد.ا"، زوج المجني عليها، هو من وراء توجيه عدة طعنات قاتلة لطليقته لحضورها إلي البيت تطالب بتنفيذ حكم ضم حضانة طفلين لها أعمارهما 7 سنوات و13 سنة.

بتقنين الإجراءات تمكنت مباحث المنزلة من إلقاء القبض على الزوج والأداة المستخدمة في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة والتي أمرت بانتداب طبيب من مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وأكد شهود العيان أن الزوجة المجني عليها على خلاف مع طليقها وحصلت علي حكم قضائي بضم الطفلين إلي حضانتها، وذهبت لاستلام الطفلين إلا أنها وقبل أن تنزل من "توكتوك" كانت تستقله لتوصيلها إلي منزل طليقها خرج من بيته وفي يده سكينا وانهال عليها.