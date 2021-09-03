التحالف الدولي يقصف مواقع لـ «داعش» في نينوى

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

وجه طيران التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي شمال غرب العراق.

وقال مصدر أمني عراقي إن الضربات استهدفت مواقع لـ «داعش» في سلسلة جبال «العطشانة» شمال غرب محافظة نينوى.

وأكد المصدر أن الضربات الجوية أسفرت عن وقوع إصابات بين العناصر الإرهابية من دون أن يقدم تفاصيل محددة عن النتائج.

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس، عن ضبط 351 عبوة ولغم ووسيلة تفجير في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان إنه «وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وبالتعاون مع قوات برية من فوج مغاوير القيادة الثالث وكتيبة استطلاع الفرقة من ضبط أكثر من 351 عبوة ولغماً ووسيلة تفجير ضمن مناطق الشهابي بقضاء الكرمة والبو حياة في قضاء حديثة بالأنبار».