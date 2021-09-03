انطلاق فعاليات تدريب «النجم الساطع 2021» في مصر

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

انطلقت في مصر، أمس، فعاليات التدريب المشترك المتعدد الجنسيات «النجم الساطع 2021» بمشاركة 21 دولة، وذلك في الفترة من 2 حتى 17 سبتمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية شمالي مصر.

وأكدت مصر أن مناورات «النجم الساطع» تعد من أكبر وأهم التدريبات العسكرية على المستوى العالمي لما تتضمنه من حجم القوات المشاركة، لاسيما أنه يشمل تبادل الخبرات وتنسيق العمل بين القوات المشتركة من الدول الشقيقة والصديقة، وتوحيد المفاهيم وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب والحرب غير النمطية، وتخطيط عمليات الدعم الإداري والإخلاء الطبي.

ويشمل التدريب العسكري تمارين على طرق مكافحة العبوات الناسفة، وأحدث أساليب مكافحة التهديدات التي تواجه الأمن البحري، وتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة فضلًا على تعزيز الاستقرار في المنطقة، كما إن تدريب «النجم الساطع» يُعد أحد جسور تعزيز روابط الصداقة في مجال التعاون العسكري بين الدول المشاركة بما يسهم في تبادل الخبرات واستخدام أحدث الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيات المتطورة.

من جانبه، أعرب مدير التدريب من الجانب الأميركي عن تقديره العميق للقوات المسلحة المصرية على استضافتها للنجم الساطع 2021 وعلى حفاوة الاستقبال والضيافة، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين بالمنطقة.

وقد شهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعداداً لبدء فعاليات التدريب.