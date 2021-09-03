18 قتيلاً جراء سيول في نيويورك ونيوجيرزي

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أودت الفيضانات بحياة ما لا يقل عن 18 وجرفت سيارات وأغرقت خطوط المترو وأوقفت رحلات طيران في ولايتي نيويورك ونيوجيرزي بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة مع انحسار الإعصار "إيدا".

وقال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن هناك تسع وفيات مؤكدة في نيويورك تسبب فيها ما وصفه بأنه "حدث مناخي تاريخي".

وقال ميتوديجا ميهاجلوف، الذي غرق الطابق السفلي لمطعمه في مانهاتن بمياه بلغ ارتفاعها 76 ملم "أبلغ من العمر 50 عاماً ولم أشهد قط هذا الكم من المطر".

وأضاف "وكأننا نعيش في الأدغال، إنه أشبه بأمطار استوائية. أمر لا يصدّق. كل شيء غريب هذا العام".

وألغيت مئات الرحلات في مطارات "لاغوارديا" و"جون كينيدي" إضافة إلى "نيوارك" الذي أظهر مقطع فيديو أحد مبانيه غارقاً في المياه.

وأدت الفيضانات إلى إغلاق طرق رئيسية في عدة أحياء بينها مانهاتن وذي برونكس وكوينز، فيما أنقذت أجهزة الطوارئ مئات الأشخاص.

وأعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، حالة الطوارئ فيما تسببت العاصفة بفيضانات ضخمة في العاصمة المالية والثقافية للولايات المتحدة، وأدت إلى وقوع أضرار كبيرة.

وتحدّثت وسائل إعلام محلية عن مقتل 22 شخصاً على الأقل في منطقة نيويورك وحدها.