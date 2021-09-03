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هل يحتاج الأمريكيون لجرعة لقاح ثالثة.. فاوتشي يجيب

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أنتوني فاوتشي

صرح الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنه من “المحتمل” أن يحتاج الأميركيون إلى تلقي جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 ليتم اعتبارهم محصنين بالكامل ضد فيروس .

جاءت تصريحات فاوتشي في مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض، حيث قال إن القرار النهائي سيتخذ من قبل إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ومع ذلك، أوضح كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد أن خبرته المهنية دفعته إلى الاعتقاد بأن جرعة ثالثة من “لقاحات الرنا المرسال” ستكون مطلوبة لتوفير حماية طويلة الأمد ضد فيروس كورونا.

وتستعد الولايات المتحدة لمنح جرعات تعزيزية لجميع الأميركيين الذين تلقوا لقاحات صنعت بتقنية الرنا المرسال مثل فايزر وموديرنا بعد خمسة إلى ثمانية أشهر من الجرعة الثانية، في انتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء.

وما تزال الولايات المتحدة تدرس الحاجة إلى جرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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