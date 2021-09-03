الرئيس التونسي: لا يمكن تحقيق مطالب الشعب إلا بمحاكمة المجرمين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أنه لن يسمح لأحد بالعبث بالدولة أو بالشعب، والرد على أي استفزاز سيكون بالقانون، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق مطالب الشعب إلا بمحاكمة المجرمين.

واتهم أشخاصا لم يسمهم بالتآمر لضرب مؤسسة الرئاسة الجمهورية. وتابع “هناك أشخاص كانت تعتقد أنها ستنجح في إغرائه بالمال والتحالفات، لكنهم اكتشفوا أنه ليس من “طينتهم” لذا بدأوا بالتآمر”.

كما شدد خلال لقائه عميد هيئة المحامين والكاتب العام لرابطة حقوق الإنسان ونائب رئيس الرابطة في قصر قرطاج، على أن تونس دولة ذات سيادة ولا مجال لأي قرار إلا القرار التونسي، مؤكدا أنه اتخذ التدابير الاستثنائية للمحافظة على مؤسسات الدولة ومكتسبات الشعب.

كذلك توعد المجرمين قائلا إنه لن يترك من سرقوا أموال الشعب التونسي يعبثون بقوته.

وقال إن هؤلاء جوعوا التونسيين ونكلوا بهم وتسببوا في إفلاس الدولة، مشيرا إلى أنهم يجدون في بعض النصوص قانونية مخارج، الأمر الذي يبقي القضايا في رفوف المحاكم عشرات السنين.

واتهم البعض بأنهم وضعوا قوانين مقابل مبالغ مالية، ليكشف عن معلومة مثيرة بقوله: “هناك فصل حاولوا تمريره بـ150 ألف دينار فهل هذه شرعية أم سوق نخاسة”.