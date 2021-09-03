شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى الفيضانات الهائلة في نيويورك إلى 41 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مسؤولون أمريكيون، ارتفاع عدد القتلى إلى 41 شخصا على الأقل في منطقة نيويورك بسبب العواصف والفيضانات الهائلة، التي نتجت عن هطول أمطار قياسية، اجتاحت المنطقة عقب مرور إعصار "إيدا".

وكانت هيئة النقل في نيويورك، قررت تعليق جميع خدمات مترو الأنفاق في المدينة، بسبب الفيضانات التاريخية الناجمة عن إعصار إيدا، فيما أعلنت حاكمة نيويورك حالة الطوارئ في الولاية، لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من العاصفة.