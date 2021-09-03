شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الأمم المتحدة، من تفاقم أزمة المساعدات الإنسانية في إقليم تيغراي الإثيوبي، بالتزامن مع انخفاض أو نفاد مخزونات مساعدات الإغاثة والمال والوقود.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان صحفي الليلة، أن أقل من 10 في المئة من الشاحنات، التي كان من المفترض أن تصل إلى المتأثرين من النزاع، تمكنت من العبور منذ 12 يوليو، مشيراً إلى أن طريق الوصول الوحيد إلى تيغراي بات من غير الممكن عبوره منذ 22 أغسطس.

وسلط المكتب الضوء على الحاجة الملحة إلى توفير 200 ألف لتر على الأقل من الوقود أسبوعياً بغرض استدامة العمليات الإنسانية، مشيراً إلى وصول 282 ألف لتر فقط منذ 12 يوليو، فيما تعذر وصول أي كمية من الوقود منذ 16 أغسطس.