الرئيس اللبناني : لا أريد الثلث الضامن في الحكومة الجديدة

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه لا يريد الثلث الضامن في الحكومة، داعياً إلى تجنب اتهامه بتعطيل التشكيل به للتعمية على أهداف مضللة.



وقال بيان مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية عصر اليوم الخميس، إن الرئيس عون "أعلن أكثر من مرة أنه لا يريد الثلث الضامن، إيماناً منه بأن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان والشعب اللبناني، تحتّم على الجميع الارتقاء إلى أقصى درجات المسؤولية من أجل المبادرة والإسراع في إنقاذ الوطن والشعب".

وتابع البيان "كثرت في الآونة الأخيرة وبوتيرة تصاعدية، أصوات مسؤولين وسياسيين وأقلام، لتصّب في هدف واحد وهو إلصاق سبب التأخير في تشكيل الحكومة إلى رغبة رئيس الجمهورية في الحصول على الثلث الضامن في الحكومة، ليوافق عليها ويوقّع على مراسيم تشكيلها".