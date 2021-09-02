شكرا لقرائتكم خبر عن 330 حالة.. بنجلاديش تسجل أعلى حصيلة يومية بحمى الضنك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة في بنجلاديش اليوم، الخميس، أنها سجلت هذا العام ما يقرب من 11 ألف حالة إصابة بحمى الضنك، وما لا يقل عن 48 حالة وفاة ذات صلة بها، مؤكدة على استمرار الأمراض الفيروسية الأخرى في الانتشار حتى مع تركيز الاهتمام على جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقالت المديرية العامة للخدمات الصحية اليوم الخميس، إنه تم الإبلاغ عن نحو 330 حالة إصابة بحمى الضنك، وهي أعلى حصيلة في يوم واحد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 10981 حالة منذ يناير الماضي.

وذكر بيان صادر من المديرية، أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة في اليوم السابق بسبب المرض الذي ينتقل عن طريق البعوض، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 48 حالة.

وأضافت المديرية أن بنجلاديش سجلت أول حالات وفاة بسبب حمى الضنك في أوائل تموز/يوليو الماضي، حيث بلغ عددها 12 حالة في ذلك الشهر تلتها 30 حالة وفاة أخرى في آب/أغسطس، فيما لقي ستة أشخاص حتفهم في سبتمبر الجاري.

وكشفت البيانات الحكومية، أنه تم الإبلاغ عن نحو 10053 حالة حتى الآن في العاصمة دكا وحدها، وهي المدينة الضخمة المترامية الأطراف، التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة.