شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تكشف أسباب تدهور العلاقات مع أمريكا وتدعو لتخفيف التوتر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الصين، إنها والولايات المتحدة بحاجة لتحسين علاقاتهما المتوترة من أجل مكافحة تغير المناخ، فيما عقد وزير الخارجية الصيني وانج يي اجتماعا عبر الفيديو، مع مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، أثناء وجوده في تيانجين لإجراء محادثات، حسبما أكدت وزارة الخارجية الصينية ووزارة الخارجية الأمريكية في بيانين منفصلين اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانج، القول في تصريحات أدلى بها عقب المحادثات، إن "سوء التقدير الاستراتيجي الكبير من جانب الولايات المتحدة، أدى إلى تدهور مفاجئ في العلاقات الثنائية في السنوات الاخيرة". وأضاف أن "الكرة الآن في الملعب الأمريكي".

وذكر وانج، إنه يتعين على الجانب الأمريكي التوقف عن النظر إلى الصين على أنها تهديد ومنافس، ويتعين عليه الامتناع عن "كبت الصين وقمعها في جميع أنحاء العالم"، موضحا أن الجانب الأمريكي وصف التعاون بشأن المناخ بأنه " واحة" في العلاقات، لكنه أشار إلى أن "واحة تحيط بها الصحراء لن تستمر طويلا".

وأبلغ "وانج يي" مبعوث المناخ الأمريكي، أن واشنطن يجب أن تتخذ الخطوة الأولى لتحسين العلاقات التي توترت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عندما اندلعت حرب تجارية، وبدأت الدولتان صراعات حول قضايا بدءا من صناعة التكنولوجيا إلى تأشيرات للصحفيين والطلاب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

من جانبه، قال كيري، إن اجتماعاته الافتراضية مع كبار المسؤولين الصينيين من بينهم يانج جيتشي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم كانت "جيدة " و"بناءة"، وأنه تم اطلاعه على خطة الصين الخاصة بالمناخ، التي يمكن أن تثير طموحات للمستقبل.

وضغط كيري على الصين لاتخاذ خطوات إضافية نحو خفض الانبعاثات، فيما نقلت وزارة الخارجية الأمريكية عنه قوله إن أزمة المناخ "يجب أن تعالج بالجدية والإلحاح التي تتطلبهما"، كما تحدث "كيري" أيضا مع نائب رئيس الوزراء الصيني هان تشنج لمناقشة التعاون بين البلدين في الجهود العالمية للحد من الانبعاثات ومعالجة أزمة المناخ، وفقا لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وأكد كيري أنه لا توجد وسيلة للعالم لحل أزمة المناخ دون المشاركة والالتزام الكاملين من الصين، التي تصدر 27% من الانبعاثات العالمية، حسبما قال المتحدث، مضيفا: "بدون جهود خفض كبيرة من جانب جمهورية الصين الشعبية، لا يمكننا تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 5ر1 درجة مئوية".

وشدد كيري على أهمية اتخاذ العالم إجراءات جادة بشأن المناخ وتعزيز طموح المناخ العالمي قبل مؤتمر المناخ، رقم 26 في جلاسكو، وكان "كيري" قد زار الصين في وقت سابق وخطط للقاء نظيره الصيني شيه تشن هوا خلال رحلته للتحضير لقمة المناخ في تشرين ثان/نوفمبر في جلاسكو.

يشار إلى أن الصين هي أكبر مصدر لثاني أكسيد الكربون، تليها الولايات المتحدة، ما يعني أن أكبر اقتصادين في العالم لديهما دور خاص في مكافحة الاحترار العالمي.