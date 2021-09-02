شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدعو المجتمع الدولي لدعم تشكيل حكومة وطنية بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع نظيره وزير خارجية النمسا إلكسندر شالنبرغ في اتصال هاتفي بادر به الأخير اليوم تطورات الوضع الراهن في أفغانستان، وكذلك العلاقات الثنائية.

وأطلع قريشي نظيره شالنبرغ على وجهة نظر باكستان حول أهمية دعم السلام والاستقرار في أفغانستان، داعياً إلى ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع الشعب الأفغاني ليتمكن من تشكيل حكومة وطنية شاملة، وإنهاء الصراع الذي دام نحو أربعة عقود من الزمن.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما إزاء مستوى العلاقات الثنائية، مع التأكيد على ضرورة بذل جهود مشتركة لتعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التجارة والاقتصاد والتعليم العالي والسياحة والثقافة.