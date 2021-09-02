"الأمن والدفاع" السوداني يوافق مبدئيًا على استضافة لاجئين أفغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق مجلس الأمن والدفاع السوداني، الخميس، مبدئيًا على استضافة لاجئين أفغان.

القرار السوداني جرى الإعلان عنه عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وقال وزير الدفاع الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، في تصريح صحفي، إن المجلس ناقش المشكلات التي تعيق الإنتاج في مناطق البترول والتعدين.

ولفت إلى أن المجلس استمع إلى وصف وإيجاز مهني من المفوضية القومية للحدود واطمأن على الوثائق والخرائط المعتمدة والداعمة لخارطة السودان السياسية والتي تؤكد سلامة الموقف القانوني من النزاعات.

وأشار إلى بحث مجلس الأمن والدفاع لتقرير حول الأنشطة المثيرة للقلق على الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا، وتحديداً في منطقة المثلث من تجارة للمخدرات والبشر وتهريب للسلع والسيارات والأسلحة بجانب الهجرة غير الشرعية.



ونبه إلى بحث المجلس مسألة استضافة مجموعة محدودة من الجنسيات الأفغانية في البلاد ولفترة معلومة، مستعرضاً كافة الجوانب المتعلقة بالأمر.

وأوضح أن مجلس الأمن والدفاع السوداني أبدى موافقته المبدئية استجابة للنداء الإنساني مع إخضاع الأمر لمزيد من الترتيبات والإجراءات التي تحفظ الحقوق.

في الوقت نفسه، أكد وزير الدفاع السوداني استعرض تقريرا أمنيا حول أحداث منطقة سوبا وما تم من احتكاكات بين الأجهزة الأمنية و منسوبي بعض حركات الكفاح المسلح.