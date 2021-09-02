إخوان تونس.. إقالات واستقالات وحرب مفتوحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

انقسامات متواصلة وحرب مفتوحة داخل صفوف حركة النهضة الإخوانية بتونس تؤشر وتشي بقرب سقوط قطع الدومينو الإخوانية.

خلافات يتصاعد دخانها يوميا بين صفوف الحركة، أبرزها ما حدث اليوم الأربعاء، بقرار تجميد الغنوشي عضوية الإخواني المعارض عماد الحمامي في سياق الصراعات المفتوحة بين رفقاء الأمس.



والحمامي كان من أقرب المستشارين للغنوشي سنة 2016، وعمل مديرا لحملته في مؤتمر حزب النهضة.

كما شغل 3 وزارات في تونس هي وزارة الصحة ووزارة التشغيل ووزارة الصناعة بين 2015 و2018.

وتفيد مصادر مقربة من حركة النهضة لـ"الخليج 365" أن "راشد الغنوشي قرر تصفية كل الأصوات التي تطالب بإزاحته من رئاسة الحركة بعد قرارات 25 يوليو/تموز الرئاسية".

وبينت أن "الغنوشي بعد حله المكتب التنفيذي الأسبوع المنقضي هو قرار للتفرد بالرأي، حيث أغلق مقار الحزب بالعديد من المحافظات بعد خروجها عن طاعته، وهي في كل من محافظة الكاف وجندوبة وسليانة شمال غرب البلاد.

ويرى متابعون أن "المعارك داخل حركة النهضة هي من أجل المواقع والنفوذ، وهي معارك فجرتها الصراعات حول مصادر التمويل الأجنبي".

وأكدوا أن "المنسحبين من حركة النهضة اتخذوا قرارهم من باب الخوف من المحاسبة القضائية والملفات المفتوحة أمام حركة النهضة".