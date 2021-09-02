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البنتاجون: سنوفر الحماية لكل من ساعدنا في أفغانستان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، أنها ستوفر الحماية لكل من ساعد قواتها في أفغانستان.

وأشار متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في مؤتمر صحفي، إلى أن اللاجئون الأفغان يخضعون لمسح أمني من قبل أكثر من جهة.

وكان وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، بحثوا في سلوفينيا تشكيل قوة رد سريع، بعدما وجد التكتل نفسه على الهامش خلال عملية إجلاء من أفغانستان قادتها الولايات المتحدة.

وتكثفت الدعوات في الأيام الماضية لكي تطور الدول الأعضاء الـ27 قدرتها العسكرية المشتركة الخاصة، للرد سريعا على الأزمات بعد مشاهد الفوضى في مطار كابول التي تلت تولي طالبان السلطة.

وسيعيد الوزراء الأوروبيون النظر في اقتراح، قدم للمرة الأولى في مايو/أيار، يهدف إلى تشكيل قوة قوامها 5 آلاف عنصر في إطار مراجعة استراتيجية الدفاع لدى الاتحاد الأوروبي التي يفترض أن تنتهي السنة المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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