وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي أبرز المستجدات في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أبرز المستجدات في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن بن فرحان وبلينكن استعرضا خلال الاتصال، العلاقات الاستراتيجية بين السعودية وأمريكا وسُبل تعزيزها في كافة المجالات المشتركة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الوزير أنتوني بلينكن ناقش هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان الوضع في أفغانستان وقضايا إقليمية أخرى.

وأكد بلينكن لوزير خارجية السعودية التزام واشنطن بالشراكة الاستراتيجية الطويلة بين البلدين.

كما تطرقت مباحثات وزير الخارجية الأمريكي مع وزير الخارجية السعودي لقضايا المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أمس الأول الثلاثاء إن الحرب في أفغانستان انتهت اليوم بعد 20 عاما من بدئها.

وأضاف أنه كان رابع رئيس يواجه مشكلة الحرب في أفغانستان والتي قال عنها إنها كانت يجب أن تنتهي منذ فترة طويلة.