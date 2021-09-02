"تعليم الشيوخ": انتظام حضور الطلاب بالعام الدراسي الجديد ضرورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، على أهمية حضور الطلاب بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ودعا "توفيق"، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، للتمسك بموقفه بشأن انتظام حضور الطلاب بالمدارس، أمام بعض الآراء التي تطالب بتخفيض أيام الحضور، في ظل استمرار أزمة كورونا.

وتابع عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ،:"للأسف الشديد كان من أبرز الآثار السلبية لأزمة كورونا خلال العامين الماضيين، حرمان الطلاب من الانتظام في حضور اليوم الدراسي بالمدارس، ما كان له تأثير سلبي كبير علي تحصيل الطلاب للمواد الدراسية، الأمر الذى يتطلب منا أن ننتبه لهذه المشكلة ومحاولة معالجتها مع بداية العام الدراسي الجديد".

ورأى النائب حسانين توفيق، أن انتظام حضور الطلاب يوميًا بالمدارس، له أهمية كبرى على مستوى عدة محاور، ولاسيما لطلاب مرحلة التعليم الأساسي وكذلك مرحلة التعليم الثانوي في ظل توجهات الوزارة لمحاربة الدروس الخصوصية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الانتظام في الحضور بالمدارس مع وجود إهتمام من جانب المعلمين بالفصل، والمتابعة الأسرية، عناصر هامة في العملية التعليمية كفيلة بالقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية التى توحشت في ظل عدم حضور الطلاب بالمدارس بسبب أزمة كورونا.

وأوضح النائب، أن أغلب الأسر المصرية يتمنون عودة أولادهم للمدارس، بعدما اكتشفوا الآثار السلبية لعدم حضورهم خلال العامين الماضيين، من ضعف التحصيل الدراسي لاسيما لتلك المرحلة الدراسية الهامة وهى التعليم الأساسي.

وأكد عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس مع تطعيم المعلمين بلقاح كورونا، وسرعة التعامل مع أي أحداث، كلها أمور من شأنها الطمأنة بشأن حضور الطلاب بالمدارس.