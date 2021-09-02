ليتوانيا تحقق هدف التطعيم ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس جمهورية ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا، اليوم الخميس، أن بلاده حققت هدف التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 الذي حددته في يناير الماضي.

ويتمثل الهدف الذي حققته الحكومة في تطعيم 70% من جميع البالغين في هذه الدولة الصغيرة المطلة على بحر البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي.وكتب ناوسيدا، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "نعم، لقد فعلنا ذلك!... نحن على بعد خطوات من العودة إلى الحياة الطبيعية".

كان ناوسيدا يريد بالفعل تحقيق هذا الهدف في اليوم الوطني لبلاده، الذي تحتفل به في 6 يوليو.

بيد أن الحملة بدأت بداية بطيئة بسبب قضايا توفير التطعيمات. في الآونة الأخيرة، توقف عدد الجرعات التي تعطى يومياً.

وفي ضوء انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس شديدة العدوى سريعة الانتشار، دعا ناوسيدا هذا الأسبوع إلى تحديد معدل تطعيم قدره 90% كهدف جديد.

وسجلت ليتوانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 807 إصابات بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 300339 حالة اليوم الخميس.

وتوفي أكثر من 4500 شخص حتى الآن بسبب الفيروس، وفقاً للأرقام الرسمية.