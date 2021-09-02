إرهاب «الحوثي» يجبر اليمنيين على اللجوء إلى الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا محمود (لندن)

على مدار سنوات طويلة شَكَّل اليمن مقصداً لأعداد كبيرة من الصوماليين، الذين كانوا يفرون إلى أراضيه عبر البحر، هرباً من الصراعات الدموية التي طالما عصفت ببلادهم.

لكن الحرب، التي أشعلت شرارتها ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ استيلائها على السلطة في صنعاء بالقوة قبل نحو 7 سنوات، أدت إلى أن تتبدل ملامح الصورة، ويتدفق اليمنيون على الصومال، متجاهلين ما يكتنف ذلك من مخاطر بالغة.

ومع تصاعد الممارسات العدوانية الحوثية خلال الأسابيع القليلة الماضية، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذه الانقلابيون على قاعدة «العند» في محافظة لحج وخلّف عشرات القتلى، بجانب استمرار المعارك في محافظة مأرب، تزايدت أعداد اليمنيين الفارين إلى السواحل المطلة على خليج عدن، خاصة إلى الأراضي التي تسيطر عليها السلطات في إقليم بلاد بنط «بونت لاند» شبه المستقل في الصومال، وكذلك إلى جمهورية أرض الصومال.

وكشفت مصادر إعلامية محلية النقاب عن أن هاتين المنطقتين، استقبلتا يوم الأحد الماضي وحده، نحو 200 مهاجر يمني، يعتزمون البقاء لعدة سنوات، في هذه البقعة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، المنكوبة بالصراعات بدورها.

ومن المنتظر أن يستقر الجانب الأكبر من هؤلاء اللاجئين، في مدينة بوصاصو العاصمة التجارية لـ «بونت لاند».

وتتسم هذه المدينة، التي تقع في شمال شرقي الصومال على الساحل الجنوبي لخليج عدن، بهدوء نسبي، وتحظى بوضع اقتصادي يصفه مراقبون، بالمزدهر إلى حد كبير. وأشارت المصادر، في تصريحات نشرها موقع «جارو أون لاين»، إلى أن الفارين من اليمن، يستفيدون من إعفاء القادمين العرب إلى الصومال، من ضرورة الحصول على تأشيرات دخول، ما يجعلهم يتدفقون على هذا البلد وأقاليمه المختلفة، برغم الأوضاع غير المستقرة هناك، جراء الصراعات الداخلية المتفاقمة بفعل الهجمات الدموية، التي تشنها حركة «الشباب» الإرهابية.

ويشكل الفارون إلى الصومال، وفقاً للموقع الإلكتروني الصومالي، جزءاً من ملايين اليمنيين، الذين تحولوا عقب الانقلاب الحوثي الذي وقع في سبتمبر 2014، إلى نازحين في الداخل ولاجئين إلى دول الجوار، فراراً من القتال الذي يشهده وطنهم.